İstanbul ve Ankara'da kar tatili

Soğuk ve yağışlı hava ülkeyi etkisi altına alırken; kentlerden de kar tatili haberleri geliyor.

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ARASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir'' diye yazdı.

ANKARA VALİSİ: BİR GÜN SÜREYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi'nin megakentte eğitime ara verildiğini açıklamasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin de başkentte eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, ''Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır'' açıklamasında bulundu.