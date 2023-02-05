'Kantin Desteği' başkent kartlara yüklendi: 'Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarına yönelik olarak yaşama geçirdiği ‘Kantin Desteği’ uygulaması başladı.

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'Kantin Desteği' başkent kartlara yüklendi: 'Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal yardımlardan faydalanan başkentlilerin ilkokula giden çocuklarının okullarında yeterli ve sağlıklı beslenebilmesi amacıyla ‘Kantin Desteği’nde bulunmaya başladı.

Proje kapsamında belirlenen kişi başı 330 TL’lik destek tutarı okullar açılmadan, ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ve Mamak’ta yaşayan 14 bin ilkokul öğrencisinin ailelerinin Başkent Kartları’na yatırıldı. İlerleyen süreçte uygulamanın diğer ilçelerde de yaygınlaştırılarak 60 bin ilkokul öğrencisine ulaşması hedefleniyor.

Kantin desteğinin ilk ödemelerinin yapıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Yavaş, “Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” açıklamasını yaptı. 

SADECE KANTİN HARCAMALARINDA KULLANILABİLECEK

Ailelerin Başkent Kartları’na yatırılan destek tutarı çocuğun okuduğu ilkokulun kantininde kullanılabilirken, bakiye her ay kantinci tarafından tek seferde çekilerek çocuğa karşılığında 22 adet kantin fişi verecek. Böylece çocukların ailelerinin Başkent Kartları’nı her gün yanında taşımasına gerek kalmayacak. Uygulamayla hem ailelere hem de kantincilere ekonomik olarak destek olunurken, çocukların da okulda oldukları süre boyunca sağlıklı ve yeterli beslenmeleri sağlanmış olacak.

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Mansur Yavaş
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