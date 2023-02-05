TKP Donanma Üssü önünde ABD savaş gemisini protesto etti

TKP, İzmit açıklarına gelen ABD donanmasına ait savaş gemisi protesto etti.

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TKP Donanma Üssü önünde ABD savaş gemisini protesto etti

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.

"BU MEMLEKET BİZİM"

İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunurken; burada bir konuşma yapan TKP MK üyesi Selahattin Kural, "Orta Doğu kana bulamış bir ülkenin yankeeleri Türkiye'de geziyor. Bu ülkenin yurtseverleri, komünistleri var. Bu ülkenin işçileri, emekçileri ABD'ye geçit vermeyecek. ABD savaş gemisi Türkiye'den defolup gitsin'' diye konuştu.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP
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