Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafik yasağı

Anadolu yakasında yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" çağrısında bulundu.

MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Vali Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.