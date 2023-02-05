Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafik yasağı

İstanbul'da bugünden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. İstanbul Valiliği'nden yeni uyarılar geldi.

Son Güncelleme:
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafik yasağı

Anadolu yakasında yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" çağrısında bulundu.

İstanbul'da fırtına: Ekrem İmamoğlu'ndan 'dışarı çıkılmamalı' uyarısıİstanbul'da fırtına: Ekrem İmamoğlu'ndan 'dışarı çıkılmamalı' uyarısıGüncel

MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Vali Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

 
Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Bursa’da otoyolda feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı Bursa’da otoyolda feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı
CHP'li Tanrıkulu'ndan 2022 raporu: 2 bin 397 yaşam hakkı ihlali oldu, protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alındı CHP'li Tanrıkulu'ndan 2022 raporu: Ölümler, gözaltılar, ihlaller...
Kanal D iddialı dizisini apar topar yayından kaldırıyor! Tepki büyük Kanal D iddialı dizisini apar topar yayından kaldırıyor! Tepki büyük
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Kitabında anlattıkları olay yaratmıştı: Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı Prens Harry'nin ilk kez cinsel ilişkiye girdiği kadın ortaya çıktı