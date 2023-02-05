İstanbul'da fırtına: Ekrem İmamoğlu'ndan 'dışarı çıkılmamalı' uyarısı

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri anlattı.

Kar yağışı ile birlikte İstanbul'u etkisi altına alacak olan fırtınanın 60 ila 90 kilometre hızda olacağını vurgulayan İmamoğlu, "İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir" diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"FIRTINA 60 İLA 90 KİLOMETRE OLACAK"

Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var.

Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7'lere kadar hissedilmesi bekleniyor.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADARIYLA DIŞARI ÇIKILMAMALI"

İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor.

Henüz valiliğimizden okullarla, kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Böyle bir tedbir alınırsa vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız.

"PERSONEL SAYIMIZ 9 BİN 649"

İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Personel sayımız 9 bin 649. İstanbul'umuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar. Metro istasyonlarında arkadaşlarımız etkili bir hizmet içerisinde olacak. Toplu taşımanın yoğunlaşmasıyla vatandaşımızın konforunu da düşünüyor olacağız.

İhtiyaç olursa artıracağımız 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. 9 metro istasyonunda da kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etme noktasında destekleyeceğiz.

İBB EVSİZ YURTTAŞLARI MİSAFİR EDİYOR

Şu anda sahada tespit edilerek konaklama alanlarımıza taşıdığımız 700 evsiz misafirimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Evsiz misafirlerimize kış hizmeti sürüyoruz. Onların barınma ihtiyacının dışında giyim, kuşam ve beslenmeyle ilgili tüm ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Günde3 öğün yemeklerini de dostlarımıza sunuyor olacağız. Sahada tespit edemediğimiz ya da anlık yakaladığımız evsiz vatandaşlarımız olursa sizlerin uyarılarıyla birlikte onları da mutlaka misafir ediyor olacağız.

SOKAKTA YAŞAYAN DİĞER CANLILAR İÇİN MAMA SEFERBERLİĞİ

Sokaklardaki diğer canlıları da unutmuyoruz. Haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mamaya sokak canlılarını besliyor olacağız. Can dostları unutmayacağız. Toplandıkları bazı kırsal alanları da ihmal etmeden arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar.