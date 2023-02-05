CHP'li Tanrıkulu'ndan 2022 raporu: 2 bin 397 yaşam hakkı ihlali oldu, protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alındı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılında yaşanan hak ihlallerine dair rapor hazırladı.

Yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma olayları nedeniyle 4’ü çocuk 20 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 39 çocuk ve 327 kadın cinayeti, 64’ü çocuk olmak üzere bin 843 iş cinayeti nedeniyle de yüzlerce kişinin yaşam hakkı ihlali gerçekleşti.

ÖLÜM RAKAMLARI

Cezaevinde ölüm nedeniyle yaşanan yaşam hak ihlali 76 olurken, 2 gazeteci öldürüldü, gözaltında da 2 ölüm yaşandı. Polis ve asker araçlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 2, nefret suçları nedeniyle 14, doğal afetler kaynaklı resmi ihmaller nedeniyle 4 yaşam hakkı ihlali yaşandı. 2022 yılında yaşam hakkı ihlal edilen mülteci sayısı ise 68 oldu.

5 BİN 361 İŞKENCE VAKASI

Tanrıkulu’nun hazırladığı ihlal raporuna göre geride kalan yılda 80’i çocuk olmak üzere 4 bin 81 işkence olayı kayıtlara geçti. Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele sayısı ise bin 280 oldu. Buna göre toplam işkence olayı sayısı 5 bin 361 olarak kayıtlara geçti.

Düşünceyi ifade özgürlüğünde de birçok hak ihlali yaşandığı tespit edilen raporda mahkûm olan gazeteci, yazar sayısının 52, tutuklanan gazetecilerin 37, gözaltına alınan gazetecilerin 94, dava veya soruşturma açılan gazeteci sayısının 46 olduğu vurgulandı. Bu dönemde düşünceyi ifade nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan toplam kişi sayışı 311 olurken erişime engellenen internet içeriği sayısı 2 bin 283, RTÜK’ün ceza sayısı ise 59 oldu.

TOPLANTI VE GÖSTERİLERDE 5 BİN 789 GÖZALTI

CHP’li Tanrıkulu’nun raporunda örgütlenme özgürlüğüne dair de hak ihlallerinin yaşandığı vurgulandı. Buna göre 2022 yılında 214 belediye başkanı, milletvekili, parti ya da dernek yöneticisi tutuklandı. Bu sayının 115’i de mahkûm edildi. 2 Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılırken ertelenen grev sayısı 2 olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında 544 basın açıklamasına müdahale edildiğini, 128 etkinliğin direkt yasaklandığını, toplantı ve gösterilerde 142’si çocuk olmak üzere 5 bin 789 kişinin gözaltına alındığı belirtilen raporda toplantı ve gösteriler nedeniyle dava ve soruşturma açılan kişi sayısının ise 270 olduğu vurgulandı.