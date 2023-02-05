Trabzon’a Kolombiyalı gelin

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan İbrahim Aslandağ, internet üzerinde tanıştığı Maria De Los Angeles ile dünya evine girdi.

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Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan İbrahim Aslandağ, internet üzerinden tanıştığı Kolombiyalı Maria De Los Angeles ile dünya evine girdi.

Bir süre Kolombiya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan çiftin düğününde Kolombiyalı Maria hem horon oynadı hem de ülkesine özgü danslar ile kendine hayran bıraktı.

Araklı'nın Pervane Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslandağ (29) bir yıl önce internet üzerinden Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles (27) ile tanıştı. Sosyal medya üzerinden arkadaş olduktan sonra sohbet etmeye başlayan çift, birbirine aşık oldu. 4 aylık görüşmenin ardından Kolombiya’ya gitmeye karar veren İbrahim Aslandağ, 6 ay boyunca yurtdışında yaşadı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift düğün için Trabzon’a geldi. Araklı Belediye Kültür Merkezi’nde dünya evine giren çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Horon ve kolbastının yanı sıra ülkesine özgü danslarını sergileyen Kolombiyalı gelin herkesi kendine hayran bıraktı.

Dünya evine giren Kolombiyalı kahve uzmanı Maria De Los Angeles, Trabzon’da yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Eşimin köyünü çok beğendim. İnsanlar çok sıcakkanlı. Çok yakın hissettim. Bana ailedenmişim gibi davranıyorlar. Araklı’yı çok beğendim. İbrahim’in ailesi bana çok iyi davrandı. Resmen bir çekilişi kazanmış gibi hissediyorum” dedi.

İbrahim Aslandağ ise, Maria ile 1.5 yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını dile getirerek, “Birbirimizi tanıdık. Daha sonra Kolombiya’ya gitme kararı aldım. Evlenmeye karar verdik. Artık Türkiye’de yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

 
 
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