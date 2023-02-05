Gözler İstanbul Valisi'nde: Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da çeşitli ilçelerde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yoğunlaşacağı ifade edilen yağış için öğrenciler, veliler ve öğretmenler sosyal medyadan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya okulların tatil olması için çağrıda bulundular. İşte o tweetlerden bazılar...