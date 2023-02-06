Deprem uzmanı Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Deprem uzmanı Okan Tüysüz, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tüysüz, "17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" dedi.

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Deprem uzmanı Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli bir depremde bir çok noktada yıkımların olduğu gelen ilk bilgiler arasında.

NTV canlı yayının konuğu Deprem uzmanı Okan Tüysüz'dü. Okan Tüysüz Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Tüysüz, "17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

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