Siyasi parti liderlerinden deprem mesajları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedilirken, bölge illerde yıkımlar yaşandı. Siyasi liderler, artçıların sürdüğü ve can kayıplarının olduğu depreme ilişkin açıklamalar yaptı.

ERDOĞAN: TÜM KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARA HIZLA BAŞLAMIŞTIR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

KILIÇDAROĞLU: TÜM GÜCÜMÜZLE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, depreme ilişkin şu mesajı paylaştı: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız.

Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta Büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, tüm gücümüzle hazırız. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız."

AKŞENER: RABBİM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ FELAKETTEN KORUSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu paylaşımda bulundu: "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…"

DAVUTOĞLU: BU FELAKETTEN EN AZ HASARLA ÇIKMAK İÇİN MİLLETİMİZLE BERABERİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.