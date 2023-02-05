Erdoğan, 'Büyükşehir belediyelerinde kaç tane yurt yaptılar?' sözlerine CHP'den jet yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Nazilli'de partisinin düzenlediği bir etkinlikte konuştu.

Muhalefeti ve CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Büyükşehir belediyelerinde kaç tane yurt yaptılar?" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN JET YANIT

Erdoğan'a yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Torun, "Erdoğan, "büyükşehir belediyelerinde kaç tane yurt yaptılar?" demiş. Ona değil ama “yapamazlar" dedirtilen gençlere anlatalım. İktidardan aldığımız belediyelerde yurt sayısını 4, kapasitesini 5 kat artırıp 61 yeni yurt yaptık. Yandaş vakıfların değil, gençlerin hizmetine açtık" ifadelerini kullandı.