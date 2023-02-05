Eski bakan Yaşar Okuyan'ın 'Akşener ile ilgili dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdim' sözlerine ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" ifadelerini kullanarak; "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" sözlerini sarf etmişti.

Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanlarken; "Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i aradığını belirten Zorlu, "Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.