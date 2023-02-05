Eski bakan Yaşar Okuyan'ın 'Akşener ile ilgili dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdim' sözlerine ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın 'Akşener ile ilgili dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdim' sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada; Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i arayarak iddiaları yalanladığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Eski bakan Yaşar Okuyan'ın 'Akşener ile ilgili dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdim' sözlerine ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" ifadelerini kullanarak; "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" sözlerini sarf etmişti. 

Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanlarken; "Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi. 

'Akşener ile ilgili bir dosya verdim' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan Yaşar Okuyan'ın iddialarına yanıt'Akşener ile ilgili bir dosya verdim' demişti: Kılıçdaroğlu'ndan Yaşar Okuyan'ın iddialarına yanıtSiyaset

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i aradığını belirten Zorlu, "Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener altılı masa
Son Güncelleme:
Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor
İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Erdoğan'dan açıklama İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Erdoğan'dan açıklama
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
Aday polemiklerine ilişkin İYİ Partili isimden çağrı: 'Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!' Aday polemiklerine ilişkin İYİ Partili isimden çağrı: 'Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!'
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi