İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ"

İstanbul’da yer alan Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve İngiltere güvenlik gerekçesiyle halka kapatılması hakkında konuşan Erdoğan, "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi" sözlerini sarf etti.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Erdoğan ayrıca "Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için. Muhalefetin gerek cumhurbaşkanı adaylığımız gerekse YSK üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemin sebebi yurt dışı patentli girişimlere destek olmak" ifadelerini kullandı.