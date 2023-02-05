Aday polemiklerine ilişkin İYİ Partili isimden çağrı: 'Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!'

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda "Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun" ifadelerini kullandı.

Aday polemiklerine ilişkin İYİ Partili isimden çağrı: 'Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından muhalefetin adayı konusu tartışılmaya devam ediyor. 

İYİ Partili isimden tepki çeken Kılıçdaroğlu paylaşımıİYİ Partili isimden tepki çeken Kılıçdaroğlu paylaşımıSiyaset

"ALLAH AŞKINA BİRAZ SUSUN"

İYİ Partili kimi isimlerin açıklamaları tepki çekerken; İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır adaylık tartışmalarına ilişkin bir çağrı geldi. 

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Dikbayır, "Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun! Herkes siyaset uzmanı, profesörü oldu. Biraz sabır, az kaldı" ifadelerini kullandı. 

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