İYİ Partili isimden tepki çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler için verdiği 14 Mayıs tarihine 100 gün kala, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için tartışmalar da sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı paylaşım tepki çekerken; İYİ Partili bir başka isim de tepki çekecek bir paylaşıma imza attı.

TEPKİ ÇEKECEK 'İMA'

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Kemal Bey'in adaylığına Ak Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?'' diye yazdı.