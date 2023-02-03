'HÜDA-PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?' sorusuna AKP'den yanıt

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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'HÜDA-PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?' sorusuna AKP'den yanıt

Seçimlere kalan süre artık günlerle sayılırken; Türkiye'deki iki büyük ittifakın genişleyip genişlemeyeceği yönündeki tartışmalarda hız kazanıyor. 

Geçtiğimiz ay Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi, Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı tartışmalarına yol açmıştı. 

Yapıcıoğlu'nun ziyaret sonrası yaptığı ''İttifakta tekliflere açığız'' açıklaması da dikkat çekmişti. 

"İttifakta tekliflere açığız" demişti... HÜDA PAR Başkanı, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'la görüşmeye gitti"İttifakta tekliflere açığız" demişti... HÜDA PAR Başkanı, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'la görüşmeye gittiGüncel

AKP'DEN AÇIKLAMA

Bugün ise AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada ''AK Parti ve MHP tabii ki iki ayrı parti. Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDA PAR da bu ittifakın içerisine katılır'' ifadelerini kullandı.

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