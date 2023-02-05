Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha'' ifadelerini kullandı.

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Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. 

Bugün muhalefete "Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir'' ifadeleri ile ortak aday çağrısında bulunan Demirtaş, akşam saatlerinde de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

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"MAYIS'TA SÖZLEŞMEN BİTİYOR, SARAY'I BOŞALT"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" ifadelerini kullanarak Saray'ın fotoğrafını paylaştı. 

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle: 

Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı - Resim : 2

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