CHP'li Bülbül'den havuz medyasına sert tepki

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, medyadaki tek sesliliğe isyan etti.

CHP'li Bülbül'den havuz medyasına sert tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da gerçekleştirdiği gençlik buluşması programının havuz medyasında eş zamanlı canlı yayınlanmasına, CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'den sert tepki geldi.

"14 MAYIS'TA SON BULACAK"

Medyadaki tek sesliliğe değinen ve basın özgürlüğüne işaret eden CHP'li Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk Devleti, Basın özgürlüğü diyoruz, “tekçi anlayışa” hayır diyoruz! Tüm kanallar yayınları kesip Erdoğan’a geçti. Hiç merak etmeyin; Bu tekçi düzen, Tek adam rejimi, Zorunlu ve zoraki yayıncılık! 14 Mayıs’ta son bulacak! Basın ve medya Özgür olacak!"

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