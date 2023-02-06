Mithat Sancar: Hep birlikte göndereceğiz Erdoğan'ı, bize güvenin

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, önümüzdeki seçimlerle ilgili olarak "Hep birlikte göndereceğiz Erdoğan'ı. Bize güvenin" dedi.

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Mithat Sancar: Hep birlikte göndereceğiz Erdoğan'ı, bize güvenin

T24 yazarı Hasan CemalHDP tarafından düzenlenen Demokratik Cumhuriyet Konferansı'nda edindiği izlenimleri ve bilgileri okurlarıyla paylaştı.

Partinin desteği olmaksızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek ve Türkiye'nin 'yeni demokrasi macerasını' başlatmanın hayalden ibaret olduğunu dile getiren Cemal, "Kuliste, Meral Akşener'le İYİ Parti'ye tepkiler sürekli dikkatimi çekiyor. Millet İttifakı'yle ilgili bazı haklı eleştiriler de var.
Kılıçdaroğlu'na dönük olumlu izlenimleri not ediyorum" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Kuliste HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ağzından almaya çalışıyorum istediğim cevabı. Pervin Buldan mimikleriyle, jestleriyle, bazı kısa sözleriyle bana bu konuda güvence veriyor.

Mithat Sancar'ın yanıtına gelince: Dedim ya, hep birlikte göndereceğiz Erdoğan'ı... Bize güvenin."

Kulis: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı kadın ve HDP'liKulis: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı kadın ve HDP'liSiyaset
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