Kulis: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı kadın ve HDP'li

T24 yazarı Murat Sabuncu, HDP tarafından düzenlenen Demokratik Cumhuriyet Konferansı'nda edindiği izlenimleri ve kulis bilgilerini okurlarıyla paylaştı.

Millet İttifakı'nın başta cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere HDP ile arasına mesafe koyması, ortak aday konusunda Emek ve Özgürlük İttifakı'yla kamuoyu önünde açık bir müzakereye girmemesi eleştiri konusuydu.

Bu nedenle HDP, seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuştu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarması konusunda kimi soru işaretleri / itirazları olduğu biliniyordu. Sabuncu'nun aktardığına göre bunlar aşılmış.

Gazeteci, kulis bilgilerini şöyle aktardı:

- 13 Şubat Millet İttifakı öncesi yani pek muhtemel önümüzdeki hafta İttifak’ın adayı açıklanacak. Aday HDP’li ve kadın.

'HDP'NİN TEK LİSTE ISRARI SÜRÜYOR'

- Yine özellikle TİP’in milletvekili seçimlerine tek liste ile girilmesine (en azından kimi bölgelerde) karşı olduğu biliniyordu. HDP’nin ise tek liste ısrarı sürüyor. Tabii burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. HDP kapatma davası. Bu dava seçimden önce sonuçlanırsa ki iktidarın böyle bir planı olduğu anlaşılıyor zor bir durum ortaya çıkacak. Durumun zorluklarından birisi seçim süreci başladıktan sonra, milletvekili listeleri kesinleştikten sonra kapatma gelirse. Daha da vahimi aralarında şimdi eş başkanlar Sancar ve Buldan’ın da bulunduğu partinin önemli 451 ismi için siyasi yasak isteniyor. Parti kapatılırsa bu isimler aday olamayacak-adaylıkları düşecek. Yani iki farklı partiden 600’er aday mı gösterilecek bu riske karşı sorusu gündemde.

'İYİ PARTİ OYUNA BİRAZ DA İSTEKLİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜYOR'

- İktidar bir yandan HDP kapatma davasıyla Emek ve Özgürlük İttifakı’nın başında ‘Demokles’in kılıcını’ sallıyor. Öte yandan Millet İttifakı’nın olası adaylarından Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını yine ne zaman onaylanacağı belli olmayan bir sürece bırakıp onu engelliyor. HDP’yi sözel ve hukuki olarak ‘kriminalize’ edip Millet İttifakı’nın HDP’ye yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor. İktidarın bu oyununa biraz da istekli bir şekilde İYİ Parti düştüğü için bir araya gelinemiyor.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN YAKLAŞIMI HDP TABANINDA KIRGINLIĞA NEDEN OLDU'

- HDP yöneticileri kapatma ya da kapatma senaryolarının, Millet İttifakı’nın HDP yaklaşımının kendi seçmen tabanlarından kızgınlığa ve kırgınlığa sebep olduğunu da belirtiyorlar. Zaten iktidarın artık oy almaktan umudu kestiği Kürt seçmeninin hiç olmazsa sandığa gidişini önlemek için çalıştığını herkes görüyor.

- Alanda çalışan kimi HDP’lilere göre taban Kemal Kılıçdaroğlu’na sıcak bakıyor.

- Toplantıya TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile EMEP Başkanı Ercüment Akdeniz de katıldı. Her ikisine de büyük ilgi ve sevgi vardı.

- Toplantının en ketum iki kişisi HDP’nin eş başkanları Sancar ve Buldan idi. Sorulara yanıt vermeyince şakayla karışık Mithat Sancar’a 'Çok kilo vermişsiniz, bari bunun formülünü söyleyin' dediğimde her iki eş başkan gülerek aynı yanıtı verdi: HDP Eş Başkanı olursanız görürsünüz nasıl hızla kilo veriyor insan."

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