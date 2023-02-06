Hatay'da AFAD binası, İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polisevi yıkıldı

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehir her iki depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok binanın yıkıldığı belirtiliyor.

Gazete Duvar'ın Hatay muhabiri Burcu Özkaya Günaydın, yaşadığı bölgedeki binaların büyük kısmının yıkıldığını belirterek, "Enkaz altında insanlar var, yardım bekliyorlar. Boş bir binanın bulunduğu alandayız, burada bekliyoruz. Yıkılan bir bina alanı kapattığı için çıkabilecek durumda değiliz. Çıkmaz sokak gibi bir yerde kaldık sıkıştık. AFAD'a ulaşmaya çalışıyoruz ama sanırım pek çok yerde yıkım olduğu için henüz buraya gelemediler. İnsanlar yakınlarını aramaya çalışıyor, internet çekmiyor. Elektrik gitti, yağmur altında beklemedeyiz." diye konuştu.

CHP'Lİ TORUN: HATAY'DA AFAD BİNASI YIKILMIŞ

NTV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Şu anda can kaybımız her geçen dakika artıyor. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Şu anda bütün belediyelerimizle bölgeye intikal ediyoruz. Hatay’da beklenenden daha fazla Adana’da var, merkez üssü Kahramanmaraş ilçe ve köylere henüz ulaşılamadı. Hatay’da AFAD’ın binası da yıkılmış. Ciddi sayıda yıkık binalar var. Tüm belediyelerimiz tüm ekiplerini bölgelere gönderiyorlar" bilgilerini paylaştı.

"HASTANELER VE POLİSEVİ YIKILDI"

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

Hatay Havalimanı'nın pistinin bir bölümü de depremde kullanılamaz hale geldi.