Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, afet çantasında neler olmalı?

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada 76 vatandaşın hayatını kaybettiği, 440 kişinin yaralandığı bildirildi.

Deprem sonucu meydana gelen can kayıplarını önlemek için öncesinde alınması gereken tedbirlerle birlikte afet esnasında ve sonrasında yapılması gereken birçok eylem bulunuyor: