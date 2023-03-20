Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 15.36 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:12:57:07 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:15.36 km
Detay:https://t.co/ja8M1vVwE0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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