Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 15.36 olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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