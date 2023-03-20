TOKİ, 'İlk İş Yerim' kura tarihleri 5 ilde belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk İş Yerim' projeleri çerçevesinde kura çekimleri; Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa’da devam edecek.

Son Güncelleme:
TOKİ, 'İlk İş Yerim' kura tarihleri 5 ilde belli oldu!

TOKİ, 'İlk İş Yerim' ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek.

23 Mart tarihinde 'İlk İş Yerim' kuraları, şu illerde gerçekleştirilecek:

- Sivas Merkez 195,

- Afyonkarahisar Başmakçı 24,

- Aksaray Eskil 76,

- Denizli Babadağ 58,

- İzmir Kemalpaşa 64.

TOKİ, 'İlk İş Yerim' kura tarihleri 5 ilde belli oldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kuraları 22 ilde çekilecek! TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kuraları 22 ilde çekilecek!
Bolu'da maden ocağında göçük: 7 madenci yaralandı Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı
Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç... Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç resti! Ateş püskürdü.. Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç resti! Ateş püskürdü..
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti 'Yanlışlıkla oldu': Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa ett
Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı: Sözlü talimat verildi Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı