TOKİ, 'İlk İş Yerim' kura tarihleri 5 ilde belli oldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk İş Yerim' projeleri çerçevesinde kura çekimleri; Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa’da devam edecek.
TOKİ, 'İlk İş Yerim' ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek.
23 Mart tarihinde 'İlk İş Yerim' kuraları, şu illerde gerçekleştirilecek:
- Sivas Merkez 195,
- Afyonkarahisar Başmakçı 24,
- Aksaray Eskil 76,
- Denizli Babadağ 58,
- İzmir Kemalpaşa 64.
Kaynak: Gerçek Gündem
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