TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kuraları 22 ilde çekilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart itibariyle yeniden başlandı.

Son olarak, 'İlk Evim Arsa’ kuraları 20-27 Mart tarihleri arasında 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilecek.

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuraları noter huzurunda şu illerde çekilecek:

20 Mart 2023:

- Edirne Merkez 600 (Müstakil),

- Bolu Merkez 750 (Müşterek),

- Rize Merkez 30 (Müstakil),

- Düzce Merkez 80 (Müstakil),

- Yalova Merkez 100 (Müstakil),

- Çorum Merkez 750 (Müstakil),

21 Mart 2023:

- Çanakkale Merkez 700(Müstakil),

- Tekirdağ Merkez bin 400 (Müstakil),

- Erzurum Merkez 500 (Müstakil),

22 Mart 2023:

- Manisa Merkez 400 (Müstakil),

- Sivas Merkez 600 (Müstakil),

- Sakarya Merkez 400 (Müstakil),

- Mersin Merkez 200 (Müstakil),

- Kütahya Merkez bin (Müstakil),

23 Mart 2023:

- Bursa Merkez bin (Müstakil),

- Van Merkez 2 bin (Müstakil),

24 Mart 2023:

- Çankırı Merkez 81 (Müşterek),

- Kütahya Merkez 160 (Müşterek),

- Van Merkez 662 (Müşterek),

- Çankırı Merkez 700 (Müstakil),

27 Mart 2023:

- Antalya Merkez 10 bin (Müşterek),

- İstanbul Merkez 10 bin (Müstakil).

Kaynak: Gerçek Gündem