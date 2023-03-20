TOKİ, 'İlk Evim Arsa' kuraları 22 ilde çekilecek!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' projeleri çerçevesinde kura çekimleri 22 ilde devam edecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart itibariyle yeniden başlandı.
Son olarak, 'İlk Evim Arsa’ kuraları 20-27 Mart tarihleri arasında 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilecek.
Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuraları noter huzurunda şu illerde çekilecek:
20 Mart 2023:
- Edirne Merkez 600 (Müstakil),
- Bolu Merkez 750 (Müşterek),
- Rize Merkez 30 (Müstakil),
- Düzce Merkez 80 (Müstakil),
- Yalova Merkez 100 (Müstakil),
- Çorum Merkez 750 (Müstakil),
21 Mart 2023:
- Çanakkale Merkez 700(Müstakil),
- Tekirdağ Merkez bin 400 (Müstakil),
- Erzurum Merkez 500 (Müstakil),
22 Mart 2023:
- Manisa Merkez 400 (Müstakil),
- Sivas Merkez 600 (Müstakil),
- Sakarya Merkez 400 (Müstakil),
- Mersin Merkez 200 (Müstakil),
- Kütahya Merkez bin (Müstakil),
23 Mart 2023:
- Bursa Merkez bin (Müstakil),
- Van Merkez 2 bin (Müstakil),
24 Mart 2023:
- Çankırı Merkez 81 (Müşterek),
- Kütahya Merkez 160 (Müşterek),
- Van Merkez 662 (Müşterek),
- Çankırı Merkez 700 (Müstakil),
27 Mart 2023:
- Antalya Merkez 10 bin (Müşterek),
- İstanbul Merkez 10 bin (Müstakil).
Kaynak: Gerçek Gündem