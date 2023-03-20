Bütçesiyle gündemden düşmüyordu: Diyanet'in personel sayısı hekim sayısını geçti!

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel sayısı 141 bin 769’a ulaşırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan doktor sayısı ise 133 bin 418’de kaldı.

Son dönemde bütçeleri ve taşınmazlarıyla gündemden düşmeyen Diyanet’in faaliyet raporunda başka bir gerçek daha ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022’de 137 bin 563 olan personel sayısı, 2023’te 141 bin 769’a yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütçenin yüzde 81.27’si personel giderlerine harcadı.

Diyanet’in personel sayısı, gözleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çevirdi.

BAKAN KOCA PERSONEL SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesine, Koca’dan şu yanıtı almıştı:

“Ülkemizdeki hekimlerin 133 bin 418’i hastanelerde çalışmakta olup bunlardan 72 bin 002’si Sağlık Bakanlığı’nda, 39 bin 991’i üniversitelerde, 21 bin 425’i ise özel sektörde görev yapmaktadır. OECD ülkelerinde yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 2019’da 365’tir. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısında OECD/Türkiye oranı 1.67’dir”

Kaynak: Gerçek Gündem