Hrant Dink'in hayatı beyaz perdeye uyarlanacak

Agos Gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in hayatı film olacak.

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Hrant Dink'in hayatı beyaz perdeye uyarlanacak

Suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink‘in hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor.
 

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sina Koloğlu, çekimlere önümüzdeki yıl başlanacağını açıkladı.

Agos Gazetesi önünde 2007 yılında uğradığı silahlı saldırıyla katledilen Hrant Dink’in hayatını Barış Pirhasan’ın kaleme alacağı öğrenilirken, haberi sosyal medya hesabından duyuran Sina Koloğlu şu paylaşımı yaptı:

HRANT DİNK’İN FİLMİ ÇEKİLİYOR 19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink’in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı.

Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak. Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü bilgisi geldi. Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor.

 

Kaynak: Gerçek Gündem

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