Kültür Bakanlığı'ndan Üsküdar sahildeki kaçak yapılara onay!

GERÇEK GÜNDEM- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan tarafından yapılan Üsküdar'daki Ahmet Şemsi Camisi ve Kütüphanesi'nin yanında yapılan kaçak yapılara onay verdi.

Kaçak yapılar için 2019 yılında kaldırılması yönünde karar veren ve suç duyurusunda bulunan Kültür Bakanlığı 4 yıl sonra aynı yapıları tüm itirazlara rağmen onayladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür Bakanlığı'nın kararına tepki göstererek, "Üsküdar Sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, Bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu. Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak" dedi.

Üsküdar Sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, Bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu.



Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak. pic.twitter.com/4onx59HvnY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 17, 2023

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise "Kültür Bakanlığı’nın görevi Üsküdar’da Mimar Sinan yapısına eklenen kaçakları kurtaran planı onaylamak değil yıktırmaktır. Şehircilik Bak.’nın bu planına Kültür Bak. Koruma(!) Kurulu onay veremez. Üst kurula taşıdık,kurulun M. Sinan’ı mı, kaçak yapıyı mı koruyacağını göreceğiz!" sözleriyle tepki gösterdi.