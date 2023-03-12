İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da birçok vapur seferi lodos nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları anlık güncellemelerin kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da deniz ulaşımından sorumlu belediye kurumu Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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