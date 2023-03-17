Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Ahmet Ümit ve Jeanette Winterson'a sansür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazar Jeanette Winterson’un Vişnenin Cinsiyeti adlı romanını ve Ahmet Ümit'in 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' kitabını çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ilan etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Ahmet Ümit ve Jeanette Winterson'a sansür

Polisiye romanların ünlü kalemi Ahmet Ümit'in 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' adlı kitabı için "muzır ve müstehcen" kararı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde 'muzır ve müstehcen' tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Bu sebeple kitabın sınırlamalara tâbi olması kararlaştırıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

VİŞNENİN CİNSİYETİNE DE SANSÜR

Frankeştayn Kitabevi kurucusu Ayşe Tümerkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun, Jeanette Winterson'ın Vişnenin Cinsiyeti romanını "muzır" ilan ettiğini duyurdu. Tümerkan'ın paylaşımı şöyle:

"Sansürün her türlüsüne karşıyız. Jeanette Winterson’un kitabı Vişnenin Cinsiyeti muzır neşriyat sayılmış ve “poşete girmesi” kararlaştırılmış!" 

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