Ahmet Ümit’in kitabına sansür: Zarf veya poşette satılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, yazar Ahmet Ümit'in 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' isimli kitabının muzır ve müstehcen olduğuna karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sonucu alınan karar sebebiyle kitap ancak “içi görülmeyen zarf veya poşet içinde” satılabilecek.

Medyascope’dan Senem Büyüktanır'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun 11 Ocak 2023 tarihli yazısı üzerine kitabı inceleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurul, Yapı Kredi Yayınları tarafından ikinci baskısı Temmuz 2022’de yapılan 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna ve 1117 sayılı Kanun’un 3266 sayılı Kanun’la değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliğiyle karar verdi.

"KÜÇÜKLERE ZARARLIDIR" DAMGASI BASILACAK

İlgili maddeye göre eserlerin ön kapaklarına herkesin kolayca görüp okuyabileceği büyüklükte “Küçüklere zararlıdır” damgası basılacak.

Damgalanan eserle ilgili kısıtlamalar şöyle:

-Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

-Dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

-Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

-Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

-Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.

'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' isimli kitabı 2007 yılında da “muzır” ilan edilmişti ve Doğan Kitap kitabı yayınlamama kararı almıştı.