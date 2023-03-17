Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış toplamıştı: Pınar Deniz isyan etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek adlı bağış kampanyasına katılarak bağış toplayan oyuncu Pınar Deniz, “Toplanan paralar nerede” diyerek isyan etti.

Deniz, deprem bölgesinde meydana gelen sellerde en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine sosyal medya hesabından tepki göstererek "Biz neden sürekli ölüyoruz?" diye sordu.

'BİZ NEDEN O GECENİN ORTAĞI OLDUK?'

Sekiz televizyon kanalının ortak düzenlediği 'Türkiye Tek Yürek' isimli yardım yayınında toplanan bağış paralarını hatırlatan Pınar Deniz, "Toplanan paralar nerede? Biz neden o gecenin ortağı olduk? Bıktım artık gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem