23 yıllık evlilik tek celsede bitti

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Aslı Şen ve Metin Şen, anlaşmalı olarak boşandı. Beykoz Adliyesi’nde görülen dava tek celsede bitti.

'İKİ EVLADIMIZ İÇİN ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi 13 Mart Pazartesi medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz."