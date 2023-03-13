Ece Erken'i ağlatan soru... Sesi titredi ve gözyaşları sel oldu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldükten sonra zor günlerden geçen Ece Erken yaşadığı acı olay sonrasında ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ece Erken'i duygulandıran anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

ACI ÇOK BÜYÜK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde yıkımlar olmuş ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Binlerce vatandaş evsiz kalırken binlerce vatandaş yaralanmıştı. Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin şoku henüz atlatılmış değil.

HERKESİN YÜREKLERİ DAĞLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerle herkesin yürekleri dağlandı. Acı henüz taze. Sunucu Ece Erken'de deprem sorusu karşısında duygularını saklayamadı. Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan ünlü sunucu Ece Erken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde etkilenen vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Akşam'da yer alan habere göre; Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Ece Erken, önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde boy gösterdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi hakkında konuşan ünlü sunucu, gözyaşlarına hakim olamadı.

AĞLAYARAK RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Erken, "Elimizden geleni ne kadar istesek de yapamayız zaten. Dolayısıyla konuşunca sinirim bozuluyor ve üzülüyorum. Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm" diyerek röportajı yarıda kesti.

Söz konusu röportaj Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu tv8 kanalında yayınlandı.