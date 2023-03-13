Künefe evde nasıl yapılır? Çıtır çıtır olmasını sağlayan lezzet sırrı

Künefe, kıyılmış filo hamuru, veya alternatif olarak ince irmik hamuruyla yapılan, şeker bazlı şurupla beslenen ve tipik olarak peynir veya pıhtılaşmış krema, fıstık, veya fındık gibi diğer malzemelerin dahil edilmesiyle yapılan, geleneksel bir Ortadoğu tatlısı olarak bilinmektedir.

Suriye, Türkiye, Irak gibi ülkelerde yapılan künefe günümüzde Hatay mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer almaktadır.

Lüks tatlıcılarda menüde ilk sırada yer alan künefe çok kolay bir şekilde evde yapılabilmektedir. Künefe için malzemeler nelerdir? Lezzetli künefe nasıl yapılır? Sizler için bu içeriğimizde künefenin tarifini derledik.

Künefe Tarifi Malzemeleri:

150 gr Tel Kadayıf

100 gr Tereyağ

100 gr Dil Peyniri



Künefe Şerbeti İçin:

1 Su Bardağı Şeker

1 Su Bardağı Su

2 Damla Limon suyu

Künefe Tarifi Hazırlanması:

*Öncelikle şerbeti hazırlanarak soğumaya bırakılır.

*Kadayıf tel tel yapılarak havalandırılır.

*50 gr tereyağını kadayıfın üstüne dökerek hafifçe yağ kadayıfa yedirilir.

*Tavaya kalan tereyağı konulur ve kadayıfın yarısı tavaya yayılır.

*Üstüne dil peyniri serpiştirilir ve kadayıfın diğer yarısı kapatılır.

*Üzerine bir su dolu bir tencere ile ağırlık sağlanarak 1-2 saat bekletilir.

*Ocakta büyük yerinde bir tavada evire çevire kadayıf kızartılır.

*Sonra servis tabağına alınarak üzerine şerbet dökülür ve sıcak tüketilir.

*Afiyet olsun!

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem