Sarımsakla ilgili uyarı. 1 diş tüketince bile etki ediyormuş

Türk mutfağından eksik olmayan sarımsakla ilgili herkesi ilgilendiren uyarı! Özellikle midesi hassas olanlar dikkat etmeliymiş

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Sarımsakla ilgili uyarı. 1 diş tüketince bile etki ediyormuş

Sarımsak, çok faydalı bir besindir. Mutfağımızdan eksik olmayan sarımsak bir çok yemekte kullanılır. Son dönemde ise bir bilgi sosyal medyada dolaşıyor.

YUTARKEN DİKKAT EDİN!

Sarımsak yutmanın faydalı olduğu öne sürülüyor. Oysa bu uygulama herkes için faydalı olmayabilir. Her ne kadar sarımsak faydalı bir besin olsa da bazı kişiler için çok tehlikeli.

MİDESİ HASSAS OLANLARA UYARI!

Uzmanların sarımsakla ilgili  önemli bir uyarısı var! Özellikle hassas midelerde sarımsağın reflü gibi problemlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Birçok insan günümüzde hızlı tüketim için kahvaltılarda tahıllara yönelse de bu besinler bazı durumlarda yüksek kalori içeriği olmadığı için gece yatmadan da tüketilmektedir.

Sarımsakla ilgili uyarı. 1 diş tüketince bile etki ediyormuş - Resim : 1

SARIMSAĞIN ZARARLARI

CNN Türk'te yer alan bir içerikte; Sarımsağın zararları sıralandı. Eğer sizlerde gereğinden fazla sarımsak tüketiyorsanız bu uyarılara dikkat etmelisiniz.

İşte sarımsağın fazla tüketilmesi durumunda yol açtığı durum.

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır.
Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.
Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.
Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.

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