Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi için RTÜK harekete geçmişti. Dizi izlenme rekorları kırarken bir yandan da şikayet üstüne şikayet alıyordu.

ERKEN FİNAL İDDİALARI VAR

RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızılcık şerbeti dizisinin haziran öncesinde final yapabileceğine yönelik iddialar ortalıkta dolaşıyor.

Ancak bu iddialar doğrulanmış değil.

FLAŞ BİR AYRILIK

Kızılcık Şerbeti dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Kızılcık şerbeti dizisinden ayrılan oyuncu da belli oldu.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gold Film imzalı dizi iki başarılı isim Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imzasını taşıyor. Geçen hafta en büyük rakibi olan “Yalı Çapkını” dizisini AB’de geçmeyi başaran dizide bir ayrılık yaşanacak.

Dizide Ömer’in (Barış Kılıç) avukatı Can’a hayat veren Oral Özer, ekibe veda edecek. Kızılcık şerbeti dizisinde Can'ı artık göremeyeceksiniz. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizide bu cuma özellikle Alev’e (Müjde Uzman), Abdullah’ın (Settar Tanrıöğen) aşkını ilan ettiği sahne çok konuşulacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ AYRILIKLAR OLABİLİR

Öte yandan medya kulislerinde dolaşan iddialara göre Kızılcık Şerbeti dizisinden başka ayrılıkların da olabileceği konuşuluyor.