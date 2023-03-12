Serdar Ortaç kardeşini toprağa verdi

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

Tören sırasında Serdar Ortaç’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Serkan Ortaç’ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Hayatını kaybeden Serkan Ortaç 2 çocuk babasıydı.

KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Serdar Ortaç 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi için böyle dua istemişti:

“Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin.”

“Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…”