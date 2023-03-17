İmamoğlu depreme karşı güçlendirme projesini açıkladı: Depreme karşı yarışıyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da hızla başladıkları sağlam yapılaşmaya çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu depreme karşı güçlendirme projesini açıkladı: Depreme karşı yarışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'da hızla başladıkları sağlam yapılaşmaya çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İBB ve KİPTAŞ ortaklığı ile yapılan 'Bina Güçlendirme Projesi'nin ayrıntılarını açıklayan İmamoğlu, "Herkes duyarlı davranmalı” ifadelerini kullandı.
 
İBB Başkanı İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Depreme karşı yarışıyoruz. Yurttaşlardan rica ediyorum Türkiye'yi hızlandıralım. İstanbul hızlansın, Türkiye bu konuda daha da hızlansın. Acelemiz var. 14 Mayıs'ta bu ülkeyi hızlandıracak yönetimi getirmek zorundayız. İstanbul'da KİPTAŞ hizmetinden yaralanmak isteyen İstanbulluların bizimle iletişime geçmelerinin çağrısında bulunuyorum."

Ayrıntılar gelecek...
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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