Erdoğan'ın Yeniden Refah planı tutmadı: Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nın davetine 'Hayır' dedi

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine günler kalmışken, gözler Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağına çevrildi.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, partisinin ittifak kararı ve yol haritasına ilişkin genel merkez önünde açıklamalarda buluyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılmayacaklarını açıkladı. Erbakan, ayrıca cumhurbaşkanlığı adaylığına da başvuracağını açıkladı.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır.

"Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir

Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık.

Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, YRP’yi Cumhur İttifakı’na davet etmişti.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem