Seçim çalışmalarına katılmayacağı iddia edilmişti: Mansur Yavaş'tan iddialara yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa çalışmalara katılmam” ifadelerini kullandığı iddiası yalanlandı.

Geçen gün katıldığı bir televizyon programında, ittifak üyesi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili adayı olmaları yönünde teklifte bulunacağını söyleyen Mansur Yavaş, takdirin Millet İttifakı liderlerinde olduğunu belirtmişti.

Yavaş’ın canlı yayında kullandığı ifadelerin ardından “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım” dediği öne sürüldü.

Mansur Yavaş’ın İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu iddialar yalanlanırken şu ifadeler kullanıldı:

“Sn. Mansur Yavaş'ın söylediği iddia edilen ‘Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım’ ifadeleri Kesinlikle doğru değildir. Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve ‘kulis’ adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem