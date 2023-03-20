CHP'li Tanal: e-Devlet'te seçmen kaydı sorgulanamıyor, nedir bu 'planlı bakım'

Seçimlere sayılı günler kala e-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar 'planlı bakım çalışması' uyarısıyla karşılaştı. CHP'li Tanal, 'Nedir bu planlı bakım?' sorusunu sordu.

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CHP'li Tanal: e-Devlet'te seçmen kaydı sorgulanamıyor, nedir bu 'planlı bakım'

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken, yurttaşlar da için E-devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak için akın etti. Ancak, sorgulama yapmak isteyen yurttaşlar, ‘planlı bakım çalışması’ uyarısıyla karşılaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

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