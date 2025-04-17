Kafa Kafaya Kaza! Yaralılar Var

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde yaşandı. M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA