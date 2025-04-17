Freni Bozulan Arazöz Dehşet Saçtı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizciler Alayı mevkiinde meydana gelen kazada, Haci A. yönetimindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi.

Kazada otomobilde ciddi bir hasar oluşmazken, hurdaya dönen arazözde sıkışan sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu Hüseyin K. ise ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, incelemeleri yerinde takip etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Kaynak: İHA