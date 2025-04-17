Meteoroloji'den Toz Taşınımı Uyarısı: Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Dışarı Maskesiz Çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri parçalı ve zaman zaman çok bulutlu; diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülecek. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında ise toz taşınımı etkili olabilir.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artış göstereceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, doğu kesimlerde normallere yakın seyredecek. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi