Kadir Şeker için tahliye kararı
Kadir Şeker, açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.
Kadir Şeker, Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran’a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
TAHLİYE EDİLDİ
Şeker (22) açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz’a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.
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