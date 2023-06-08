Valilik açıkladı: Lice'de 15 günlük yasak kararı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesinin 7-22 Haziran tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu.

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Valilik açıkladı: Lice'de 15 günlük yasak kararı

Diyarbakır Valiliği, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır Valiliğince; Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Lice İlçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu Bölgesi koordinatlarında Diyarbakır Valiliğince 7 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) - 22 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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