Valilik açıkladı: Lice'de 15 günlük yasak kararı
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesinin 7-22 Haziran tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valiliği, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır Valiliğince; Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Lice İlçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu Bölgesi koordinatlarında Diyarbakır Valiliğince 7 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) - 22 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.