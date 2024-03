Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Son 1 yılda 338 kadın cinayeti işlendi

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo açıklandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçtiğimiz yıl 8 Mart’tan bu yana 338 kadın cinayeti işlendiğini, 248 kadının şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu duyurdu.

Açıklanan raporda şu veriler aktarıldı:

"Geçtiğimiz yıl 8 Mart’tan bu yana 338 kadın cinayeti işlenmiş, 248 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 338 kadından 96’sı boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 15’i ekonomik bahanelerle, 1’i nefret bahanesiyle, 26’sı bunların dışındaki diğer bahanelerle öldürüldü. 200 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 200 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

"KADINLARIN YÜZDE 63'Ü EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Öldürülen 338 kadının 134’ü evli olduğu erkek, 47’si birlikte olduğu erkek, 36’sı eskiden evli olduğu erkek, 35’i bir tanıdık, 21’i oğlu, 19’u akrabası, 17’si eskiden birlikte olduğu erkek, 11’i babası, 6’sı kardeşi, 2’si tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. 10 olayda ise failin yakınlığı tespit edilememiştir. Geçen yıl 8 Mart’tan bu yana öldürülen kadınlardan yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü. Kadınların 212’si evinde, 67’si sokakta, 13’ü ıssız yerde, 10’u arabada, 9’u iş yerinde, 6’sı otelde, 2’si eğlence mekanında, 11’i bunların dışında bir yerde öldürülmüştür. 8

kadının ise nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir.

Öldürülen kadınların 200’ü ateşli silahlarla, 96’sı kesici aletle, 20’si boğularak, 12’si darp edilerek, 2’si yakılarak, 2’si yüksekten atılarak öldürüldü. 6 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. 8 Mart 2023’ten bu yana öldürülen kadınların 115’i 19-35 yaş arası genç kadınlar.

Öldürülen 338 kadından 16’sı ise 18 yaşından küçüktü.

"12 KADIN KORUMA KARARLARINA RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ"

12 kadın koruma kararlarına rağmen öldürüldü. Öldürülen 315 kadının tedbir kararı durumu tespit edilemiyor. Bu kadınların tedbir kararı alabilecekleri kurumlara erişebilirliklerinde bir aksaklık olduğunu gösteriyor. Ulaşabildiğimiz verilere göre 36 kadın fail ile boşanmak için adli süreç başlatmış, 19 kadın ise fail hakkında polis ve savcılığa şikayette bulunmuştur.

8 Mart 2023 tarihinden bu yana toplam 338 kadın cinayeti işlendi. Bu kadın cinayetlerinin 100’ünde kadınlar yakınlarıyla birlikte hedef alındı. Artık erkek şiddeti sadece kadınları değil, aynı zamanda kadınların korumak için mücadele eden yakınlarını da hedef alıyor. Ulaşılabilen veriye göre öldürülen kadınların 60’ının bir işyerinde çalıştığı bilinmektedir; 10’u bir işyerinde çalışmazken 268’inin ise çalışma durumu ise

bilinememektedir. Ulaşabildiğimiz verilere göre öldürülen 338 kadının 173’ünün çocuğu vardı, 5’i hamileydi. 140 kadının ise çocuk sahibi olup olmadığı tespit edilemedi. Ulaşabildiğimiz verilere göre bu yıl öldürülen 338 kadının 163’ü evli, 82’si bekardı. 93 kadının ise medeni haline dair bilgi tespit edilemedi".

"MEDENİ KANUNUN TARTIŞMAYA AÇILMIŞ OLMASI, ANAYASANIN İHLAL EDİLMESİ, HEDEF GÖSTERİLMESİ BUNLARIN HER BİRİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ARTIRAN FAKTÖRLER"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platform Temsilcisi Avukat Esin İzel Uysal, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Avukat Uysal, şunları söyledi:

"Bütün kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak başlamak istiyorum değerlendirmeme. Ne yazık ki bu 8 Mart’ta da bizim gündemimizde kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri var. Biz isterdik ki gerçek anlamada özgür olduğumuz günlerde bu 8 Mart'ı kutlayalım. Bu ülkenin o kadar büyük sorunundan bahsediyoruz ki ister istemez her gün kadın cinayetleri nasıl durdurulacak, şüpheli kadın ölümleri nasıl duracak buna ilişkin cevapları aramaya çalışıyoruz ve biz bu cevapları aslında yıllardır çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmamıza rağmen siyasi iktidar bunun tam tersi yönünde kadın düşmanı politikalar ileri sürdüğünü görüyoruz. Bugün de muhtemelen yapacakları etkinlikte ve yer yerde Cumhurbaşkanı da aile bakanı da ne kadar aslında kadınlar lehine çalışmalar yaptıklarını anlatacaklardır. Kadın erkek eşitliğinin kendi dönemlerinde neredeyse sağlandığını iddia edecektir. Fakat bizim önümüzdeki gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. AKP iktidarında özellikle geçtiğimiz seçim sürecinde hem de bu yerel seçim iktidarın kadın düşmanı ittifakı, ürettiği siyaset bunların her birinin kadınların hayatında yansıması ne yazık ki yaşam haklarının ellerinden alınması oluyor. Medeni kanunun tartışmaya açılmış olması, Anayasanın ihlal edilmesi, hedef gösterilmesi bunların her biri kadına yönelik şiddeti artıran faktörler. İstanbul sözleşmesinden imza çekildikten sonra kadına yönelik cinayetlerin çok arttığını biliyoruz. Kadınların iktidarın karşısında yalnız kaldığını kendisinin kılını kıpırdatmayacağını açıkça ifade ettiğini düşünüyoruz. Bu siyasi iktidar kadınları yalnız bırakıyor olabilir ama biz kadın cinayetleri durduracağız platformu kadın meclisleri olarak buradayız korkmayın sevgili kadınlar biz varız. Birlikte kadın cinayetlerini durduracağız".

Kaynak: ANKA