Kadın jandarmalar kontrol noktasında hemcinslerine karanfil verdi
Kayseri'de kadın jandarmalar, araçlardaki hemcinslerine karanfil verdi.
Kayseri'de kadın jandarmalar, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki hemcinslerine karanfil takdim etti.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kayseri-Malatya kara yolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınların gününü kutlayıp, karanfil verdi.
Kadınlar, jandarma personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA