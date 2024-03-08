Elon Musk'ın Tesla fabrikasına yapılan saldırıyı hangi örgüt üstlendi? Yüzlerce milyon euroluk zarar

Almanya’nın başkenti Berlin’in yakınlarında bulunan ABD’li milyarder Elon Musk’a ait Tesla fabrikasına düzenlenen saldırıyı Volkan Grubu adında bir sol örgüt üstlendi.

Salı günü düzenlenen saldırıda Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Steinfurt'ta bir elektrik hattı alev aldı. Yangın, kısa süre içerisinde elektrik akımını durdururken, Musk’ın Tesla fabrikasında da üretim durdu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, günde yaklaşık 750 elektrikli otomobilin banttan indiği tesiste çalışan 12 bin işçi, kesintiler sonucunda evlerine gönderildi. Kundaklamanın, Tesla'ya verdiği mâli zararın yüzlerce milyon euroyu bulduğu bildirildi.

Saldırıyı Volkan Grubu isimli örgüt üstlenirken, örgütün açıklamasında, "Tesla'ya sabotaj düzenledik" ifadelerine yer verilerek, Elon Musk hakkında "teknofaşist" denildi.

Örgüt mesajında, saldırı ile Tesla'ya "diz çöktürülmesi" ve Musk'ın Mars gezegenine kaçmaya zorlanmasının amaçlandığını belirterek, Musk’ın Mars’ta da rahat olamayacağını öne sürdü.

MUSK’TAN SALDIRIYA TEPKİ

Kundaklama girişiminin ardından Musk da bir açıklama yaparak, "Bunlar ya dünyanın en aptal ekoteröristleri, ya da çevre koruma konusunda iyi hedefleri olmayanların kuklaları. Fosil yakıtla çalışan araçların yerine üretilen elektrikli araçların üretimini durdurmak, son derece aptalca"diye yazdı.